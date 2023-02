Cari puristi contro il pol. corr., per voi solo risotto giallo col midollo

Ai molti che si stracciano le vesti per la “revisione” in senso pol. corr. delle opere di Roald Dahl verrebbe da ricordare che ad agire non è la solita dittatura del suddetto pol. corr., bensì una efficientissima mano neanche tanto invisibile del mercato. Netflix ha infatti acquistato i diritti dalla famiglia dello scrittore due anni or sono, per quasi settecento milioni di dollari. Forse se avessero avuto timori per la correttezza incombente gli eredi avrebbero potuto rifiutare il prezioso deal.

