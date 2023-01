Sessant'anni fa il romanzo di Arbasino, che raccontava il boom e scandalizzava i salotti

Oggetto di culto, romanzo-conversazione, “da leggere entrando e uscendo come a un party”, sosteneva l’autore. Il manoscritto in cassetta di sicurezza e il mistero del “romanzo nel romanzo”, così simile a “Petrolio”. Poi, mai più fiction

Certo chiedere oggi in libreria “Fratelli d’Italia” rischierebbe di suscitare reazioni improvvise nei commessi fisici riflessivi, e chissà che accoppiamenti e suggerimenti verrebbero fuori invece dall’algoritmo di Amazon (è un attimo che ti arriva “Io sono Giorgia”, o l’opera omnia della Giubilei editori). Però, per i fortunati che ancora non l’avessero scoperto, leggere invece l’opera di Alberto Arbasino che uscì 60 anni fa nel fatale 1963, sarebbe un colpo al cuore.