L'Italia degli anni settanta fra Ufo e contestazioni

"Conosco un uomo in Cristo che – se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio – fu rapito fino al terzo cielo”, scriveva di sé Paolo. Il divino ha sempre sottratto i mortali allo spazio e al tempo. Per i greci una simile elezione confondeva il duplice, terribile privilegio del banchetto e dello stupro, come per Europa o Ganimede, in altre culture o contesti ciò implicava spesso anche un giudizio sul mondo e sulla storia. Enoch viene portato via prima del diluvio, Elia come premio dopo le persecuzioni. Dante, mentre sfreccia tra i Cieli, volge lo sguardo indietro e da altezze inconcepibili contempla la Terra, “l’aiuola che ci fa tanto feroci”. Proprio in virtù di quella distanza assoluta può davvero mettere a fuoco la miseria e tragicità della nostra condotta quotidiana, individuale e collettiva. Elogiando il romanzo sci-fi cinese Il problema dei tre corpi, Barack Obama commentò ridendo: “La sua portata era immensa. E’ stato divertente leggerlo, in parte perché i miei problemi quotidiani con il Congresso paiono piuttosto insignificanti, qualcosa di cui non preoccuparsi, se gli alieni stanno per invaderci”.

