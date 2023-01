La storia della famiglia che se ne torna in Finlandia, una lezione sulla cultura italiana

Dalla storia della famiglia finlandese che rinuncia a vivere in Sicilia per la scarsa qualità delle scuole, ho capito alcune cose sulla cultura italiana. A quanto pare, la cultura italiana da preservare con accanimento è quella in cui stiamo al chiuso – noi, paese tradizionalmente freddo e inospitale – in classi asfittiche che puzzano di sudore, classi in cui la prof. alza la voce e batte il palmo sulla cattedra per farci fare silenzio. Questo è il primo concetto che va difeso, contro l’invasore barbarico che ci vuole a imparare all’aperto, nel contesto e nello spazio, come raccomanda la pedagogia – che però è anch’essa straniera e sicuramente radical chic e cosa vuole questa fighetta digital nomad.

