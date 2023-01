Charlie contro gli ayatollah

“È un modo di ricordarci che le ragioni per cui i vignettisti e i redattori di Charlie sono stati uccisi sono purtroppo ancora attuali”. Così scrive il direttore di Charlie Hebdo “Riss” nel numero speciale: trentacinque vignette contro il regime iraniano per l’ottavo anniversario dell’attentato islamista contro la loro redazione. E ancora una volta scoppia un caso internazionale (il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l’ambasciatore francese per le “azioni oscene” della pubblicazione). “Mullah, tornate da dove venite” il titolo e un disegno di Coco, sopravvissuta all’attentato, dove l’ayatollah Khamenei ha i capezzoli forati e un completo sadomaso mentre esulta per l’abolizione della polizia morale.

