Il Natale dei musei di Firenze e la lotta delle città d'arte contro la burocrazia

Che poi il buon Nardella avrebbe forse meno scassamenti persino se facesse il segretario del Pd, invece di combattere a mani nude facendo il sindaco di Firenze, città d’arte per antonomasia, nel paese in cui amministrare una città d’arte è una lotta senza quartiere tra burocrazie, campanilismi, sindacati e fesserie varie. Arriva Natale, e il caso Firenze risplende come fulgida stella del delirio dei beni culturali italiani. Con una mossa innovativa e coraggiosa (data la giungla burocratica in cui ci si deve infilare), il Comune di Firenze ha stabilito che, per la prima volta, Palazzo Vecchio e il Museo del Novecento, che dal comune dipendono, saranno aperti il giorno di Natale e a Capodanno: un’offerta in più. Scrive il sindaco: “Ringraziamo i lavoratori di Palazzo Vecchio, di Mus.e e della Rear, che con senso di responsabilità consentono all’amministrazione di fare un bel regalo ai fiorentini e ai turisti in questo periodo di feste”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE