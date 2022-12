Alle Scuderie del Quirinale si racconta l'avventura dei capolavori salvati dai nazisti

Per cavar fuori dalla chiesa bombardata quell’enorme pala d’altare nel duomo di Fondi, per farle superare quell’inferriata, ci vollero ore. Per fortuna quella volta a dare una mano a Emilio Lavagnino c’era un volontario del posto, che gli prestò anche l’autocarro. Sarebbe stata dura, stavolta, trasportare l’Annunciazione di Cristoforo Scacco, capolavoro datato 1499 e destinato poi a tornare nella cittadina laziale, sul tetto della sua Topolino a bordo della quale, con un lavoro matto e disperatissimo epperò estremamente lucido e metodico, batteva da mesi le chiese e i borghi del Lazio: alla ricerca di tesori d’arte, soprattutto sacra (lì musei non ce n’erano), da catalogare e nascondere. Per far andare quella malmessa Topolino, tre gomme gliele aveva prestate Palma Bucarelli, allora giovane direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Roma e destinata a diventare una delle figure chiave per l’evoluzione del gusto artistico e museale in Italia. Anche lei partecipava alla stessa impresa. C’era da nascondere tutto quel che si poteva in Vaticano: unico rifugio a quel punto, quando ormai l’Italia era diventata terra d’occupazione e di saccheggio per i nazisti. Come fece a portare la grande Pala Scacco fino in Vaticano senza farsi beccare dai nazisti, lì dalle parti di Anzio nel 1943, è un mistero, o meglio un romanzo. Anzi sarebbe una storia da film.

