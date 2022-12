Non servono universalismi astratti per giustificare il dialogo tra culture

Il dono dell’alterità permette di scoprire come le tradizioni siano vitali nella misura in cui sono capaci di mettersi continuamente in dubbio e ritrovare la loro identità costitutiva

La lingua rappresenta indubbiamente uno dei tratti identificativi più importanti di una cultura. È difficile appropriarsi di una cultura senza conoscerne la lingua. Tuttavia ciò non significa che lingua e cultura siano due elementi, diciamo così, sovrapponibili l’uno all’altro. Una cultura è molto di più di una lingua. Né, a maggior ragione, si può misurare in base alla lingua la presunta superiorità di una cultura su un’altra, come si usava fare nel XIX secolo. Una comunità linguistica è senz’altro anche una comunità sociale radicata in una storia e in una cultura più o meno civili, più o meno amanti della conoscenza, più o meno avvezze alla bellezza o alla buona educazione, ma questi tratti non dipendono certo dalla specificità della lingua. Ogni lingua, è persino pleonastico dirlo, si porta dietro un sistema di tradizioni, valori, sentimenti, emozioni, diciamo pure una cultura, che in quella lingua si esprime sia a livello individuale che sociale, ma non è la lingua a determinarne natura, valore e spessore.