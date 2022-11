Semplice è bello. Perché la cultura dell'essenzialità ha fatto grande il design italiano

Il mito della semplicità nasce come imperativo etico prima che scelta estetica. Fu la mentalità protestante a imporre l’understatement come valore. Che cosa resta ancora da fare. Grand Tour fra oggetti, forme, personaggi

La perfezione si ottiene non quando non c’è nient’altro da aggiungere, bensì quando non c’è più nulla da togliere

Antoine de Saint-Exupéry