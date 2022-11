"Le parole di Meloni sull'immigrazione sono pericolose". Intervista ai fratelli Dardenne

Da una decina d’anni, i registi belgi Jean-Pierre e Luc Dardenne avevano in mente di scrivere una sceneggiatura sui giovani migranti e le loro madri. “Eravamo sul punto di farlo - spiega al Foglio Jean-Pierre, il più grande dei due, tra una portata e l’altra in un ristorante della Capitale – poi però ci siamo messi a fare altri film. L’idea è rimasta sempre molto forte e abbiamo sentito il bisogno di riprendere in mano quella storia dopo aver letto tutta una serie di articoli su diversi casi di giovanissimi immigrati arrivati in Europa senza le loro famiglie. È la prima volta che un minore se va dalla sua famiglia per scelta, così lontano e da solo, sperando di trovare un lavoro, una vita migliore. Molti, però, finiscono in mano alla criminalità organizzata, o, comunque, di persone senza scrupoli, scomparendo per vari motivi: droga, sesso, traffico di organi e molto altro ancora”. “Ci siamo chiesti – aggiunge Luc - come fosse possibile che queste persone divenissero invisibili. Siamo rimasti sconvolti e tutto ciò ha fatto nascere in noi il desiderio di riprendere in mano quel film che nasce proprio per sopperire a questa necessità”.

