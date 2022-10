In “Tasmania” di Paolo Giordano ci sono le crisi del pianeta e quelle dell'uomo

Il nuovo libro dell'autore torinese tiene in sé il romanzo, il saggio, l’autofiction. Un presente così vivo da far paura: se Apocalisse dev’essere, questa è la corrente da cui farci trasportare

Dopo due anni vissuti cacciando via il mondo dalla mia vita, due anni di Covid con la porta chiusa, due anni con gli altri a distanza, dentro i telefoni o da nessuna parte, non sapevo proprio più che farmene, degli altri. Anche a loro doveva essere successo qualcosa, come a me del resto, ma ero così presa dal mio piccolo nucleo, dai miei piccoli giorni, che non ne sapevo più niente. Niente di profondo, niente di vero. Delle loro paure, vanità, inadeguatezze.