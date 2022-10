Memmo Contestabile, un uomo-mondo che amava diminuire il mondo con goliardia

Simpatia e intelligenza sono doti più diffuse di quanto si pensi, altrimenti vivremmo peggio di come viviamo, molto peggio. In Memmo Contestabile, avvocato, socialista, ateo e materialista, erudito, tombeur de femmes, padre di un Giordano Bruno, compagno di Francesca Benvenuti, altissimo, grasso, bello e perennemente macchiato di sugo, mangione, ottantacinquenne, umorista assassino, connaisseur di ogni aspetto dell’esistenza, meridionale di Teano e milanese di Brera come pochi, la concentrazione di queste virtù rasentava la follia. Per i suoi amici ascoltarlo è sempre stato un tormentoso piacere fatto di osservazioni fulminanti, pistolotti filosofici agitati come stracci vecchi e sfolgoranti bandiere, aneddoti sublimi, barzellette più che sboccate, sfottò universali e dettagliati su cose e persone, situazioni e tragedie, senza sostanziale distinzione.

