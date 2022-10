I cinque podcast da non perdere a novembre 2022

Adam Sandler e Liv Tyler in Reign Over Me, film del 2007 scritto e diretto da Mike Binder

Racconti, reportage, inchieste e storie da ascoltare. La classifica delle migliori cose da ascoltare uscite (più o meno) questo mese, una carta nautica per destreggiarsi nel grande mare dei podcast. Perché ci vuole orecchio

Radio, podcast e audiolibri negli ultimi anni hanno suscitato grande interesse negli italiani. Se l’89 per cento di chi ascolta la radio ha tra i 45 e i 54 anni, secondo uno studio commissionato da Samsung a Human Highway, il 36 per cento degli appartenenti alla Generazione Z predilige i podcast. Per aiutarvi a trovare la rotta nel mare di nuovi prodotti disponibili sulle tante piattaforme c'è Podiocast: l'appuntamento del Foglio con i nuovi podcast in cerca di ascoltatori. Vi segnaliamo – senza formalizzarci troppo sulle date di pubblicazione – i podcast italiani più interessanti in uscita o disponibili online da poco. Insomma, quelli più freschi e interessanti e che metteremmo sul "podio" di questo mese.

Il ragazzo e le città – Vita, morte e bellezza di Willy Monteiro Duarte

Dove ascoltarlo: su tutte le piattaforme

di Christian Raimo, Alessandro Coltrè, Claudio Morici, Alberto Nerazzini e Teho Teardo - prodotto da Dersu e Storielibere.fm

Nei giorni del delitto, su queste colonne così scriveva francesco Palmieri, in un memorabile articolo: "Se i draghi non esistono, forse nemmeno esistono i sogni in cui compaiono né coloro che li fanno. O al contrario basta immaginarli perché i draghi ci siano. Sicuramente non c’erano draghi né sogni sulla piazza di Colleferro, la notte tra il 5 e il 6 settembre, mentre si consumava un incubo reale: il pestaggio a morte di un ventunenne troppo coraggioso. Il corpo ancora acerbo di Willy Monteiro Duarte, capitato in una rissa per difendere un amico, è stato massacrato da quattro o cinque cacciatori di facili vittorie. Due di loro, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, praticavano con assidua mediocrità l’Mma, le Mixed martial arts".

Questa storia si può raccontare in due modi: in venti secondi, arrendendosi al fatto che il male è un colpo ben assestato del destino, oppure dandosi più tempo, ascoltando le voci di chi vive qui: la famiglia di Willy, gli amici e i compagni di classe, i suoi datori di lavoro, i vecchi e nuovi operai, cercando una ragione e una giustizia, come se avessimo Willy al nostro fianco, indagando nella storia e nel presente la lotta tra bene e male, tra la parte di chi cerca di difendere un amico e chi dà violenza e morte. Cinque episodi a settimana, arricchiti dalle musiche e dal suono di un grande compositore contemporaneo, Teho Teardo.

Dall' 8 novembre

Distress - Soccorso in mare

Dove ascoltarlo: su Storytel

di Valerio Nicolosi

Distress significa angoscia, o pericolo. In mare, la parola è la sintesi di entrambi: un pericolo imminente per un'imbarcazione ben oltre la capacità di carico normale. Un distress si comunica con un messaggio di May Day, la massima urgenza di intervento e aiuto, ma non sempre le leggi internazionali valgono. Soprattutto per chi viene considerato clandestino. Tutti sappiamo quello che sta accadendo a poche miglia nautiche dai nostri confini. Eppure, c’è un momento in cui le persone decidono di imbarcarsi con una delle navi di quella che viene chiamata “la flotta civile” e di mettere a disposizione quello che sanno fare. Nel caso del reporter romano Valerio Nicolosi il giorno è stato il 18 luglio 2018. "Mi ero svegliato da poco – dice – e ho visto la foto di Josepha, una donna camerunense soccorsa il giorno precedente dalla Ong spagnola Open Arms: la foto la ritrae ancora in acqua, in stato confusionale e con la paura negli occhi. Quello sguardo mi è sembrato mi stesse parlando: cosa stai facendo per fermare tutto questo? Così ho deciso di imbarcarmi, ed esattamente 3 giorni dopo, il 21 luglio, ero a Mallorca, dove sbarcava Josepha e da dove sarebbe partita di nuovo la Open Arms, e io con lei". Nicolosi racconta le rotte migratorie dal 2014. In questo nuovo podcast porta gli ascoltatori a bordo della nave Astral di Open Arms, dove ha trascorso due settimane all'inizio di agosto effettuando dieci soccorsi e salvando la vita a più di 200 persone. Alcuni di questi interventi sono stati registrati in presa diretta e inseriti nel podcast, a fare da necessario complemento al racconto di quel che l’autore ha visto e provato.

Dal 10 ottobre

Diabolik

Dove ascoltarlo: su Audible

di Angela e Luciana Giussani

È il mese in cui le coperte di pile tornano sui nostri divani, e ci riscaldiamo con una tisana tra la mani mentre guardiamo fuori dalla finestra le foglie cadere. Audible si prepara con contenuti esclusivi, primo fra tutti, la serie "Diabolik".La serie dedicata alle origini di una delle graphic novel più amate di sempre, vera e propria icona del fumetto nero italiano: dieci episodi che raccontano in audio alcune delle storie più famose dedicate al Re del Terrore e alla sua compagna Eva Kant. Una grande saga, accompagnata da un ricco sound design e cast multivoce.



dal 24 ottobre

