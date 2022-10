Tre giorni di lavori e 183 ministri per varare l'ennesima Dichiarazione (del resto, è un'organizazione dell'Onu, qualcosa dovrà fare). Con tanto di benchmark “Cultura 2030” per raggiungere ben 22 risultati nella direzione di rendewre la "cultura bene comune". Speriamo ci lascino liberi di fare cultura ognuno come gli va