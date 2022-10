Il circolo Gallimard. L'ultima grande stagione culturale francese nelle memorie di Pierre Nora

Scrittori, intellettuali, persino Brigitte Bardot. L’incontro con Gaston Gallimard segnò per Nora l’accesso in paradiso. All’epoca era ancora ignaro degli “arcana imperii” dell’editore

Gaston Gallimard era già un vegliardo nel 1966. Da mezzo secolo regnava come un sovrano assoluto sull’editoria francese, circondato da scrittori prestigiosi, assistito da amanti di lungo corso e segretarie devote. Pierre Nora all’epoca aveva trentacinque anni e una carriera avviata di storico ed editore. Biondo, elegante, il sorriso sornione, era il fior fiore della borghesia ebraica assimilata – padre urologo di fama salvato dalle persecuzioni grazie a un ex commilitone collaborazionista, un fratello maggiore ex partigiano, manager brillante e tecnocrate dal grande avvenire, due sorelle bellissime e stravaganti – e aveva già al suo attivo un saggio sui francesi d’Algeria e la direzione di una collana di documenti storici in formato tascabile, per l’editore Julliard.