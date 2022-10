L'Assunta com'era. Riecco la più grande pala di Tiziano dopo il lungo restauro sostenuto da Save Venice

La città di Venezia dove il Mose si alza solo in casi di marea eccezionale, se no piedi a mollo as usual e come in questi giorni, è la stessa città dove poco meno di trenta associazioni internazionali si adoperano per la sua tutela e la sua salvaguardia, coprendola di amore, di attenzione e di denari. Solo sei di queste sostengono però grandi iniziative di restauro, a partire dalla più famosa e antica, la statunitense Save Venice. Venne fondata nel 1966 da John McAndrew, professore di Storia dell’arte al Wellesley College di Boston, sua moglie Betty Bartlett McAndrew e Sydney J. Freedberg, direttore del Dipartimento di Arte di Harvard e capo curatore della National Gallery of Art di Washington, per portare un aiuto concreto dopo l’alluvione di Firenze. Cinque anni dopo si focalizzò sulla Laguna, cambiando anche nome: oggi conta 40 mila affezionati sottoscrittori della newsletter, una rete poderosa di studiosi e di artigiani coinvolti alla bisogna e oltre a mezzo migliaio di sostenitori che per l’onore e la chance di partecipare a viaggi ed eventi di quel genere che si definisce “esclusivo”, pagano dai 100 dollari all’anno, interamente deducibili, fino a 10 mila dollari e oltre.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE