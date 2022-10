Hermans racconta la guerra, libero da negazionismo e antisemitismo 

Un romanzo del 1958, ambientato negli anni del secondo conflitto mondiale, che narra le vicende di un "partigiano per caso" e permette di risintonizzare su una maggiore lucidità i propri pensieri sul tema delle guerre. In particolare nei giorni in cui l'Ucraina è invasa dai russi. Letture salutari come “La camera oscura di Damocle”

In tempi di guerra – quella in Ucraina, in questo caso – è sempre salutare avere sotto mano qualche nuovo libro per provare a risintonizzare su una maggiore lucidità i propri pensieri al riguardo. Ed è quindi una fortuna che sia appena uscito “La camera oscura di Damocle” di Willem Frederik Hermans (1921-1995). La comparsa nel catalogo di Iperborea di questo romanzo del 1958 dà un contributo importante alla fruibilità in italiano di un grande scrittore olandese, di cui nella nostra lingua erano stati pubblicati finora, alla chetichella, soltanto “Alla fine del sonno” (Adelphi) e l’indimenticabile long-short story “La casa vuota” (Bur), anch’essa ambientata, come “La camera oscura di Damocle”, durante la Seconda guerra mondiale.