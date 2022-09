Metti Maupassant e Sarah Bernhardt in mongolfiera, in volo su Parigi

Sarah Bernhardt che diventa una sedia e Guy de Maupassant che sfida la morte, tanti i modi di affrontare un viaggio in pallone e di scriverne (i reportage li pubblica Ibis, “In pallone sopra Parigi”, pp. 127, euro 8), ognuno con uno stile e la propria immagine pubblica da confermare ma entrambi con l’emozione dell’aria ancora nei polmoni. Nel caso della Bernhardt, in senso letterale: quando, il 22 agosto del 1878, andò in aerostato per la prima volta aveva problemi di affaticamento e respiro corto e l’ascensione le regalò una sensazione di benessere, ragion per cui ripeté l’operazione finché il direttore della Comédie française la convocò per notificarle una multa di mille franchi causa “viaggio non autorizzato”.

