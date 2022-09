Dalla censura sovietica alle proteste delle folle oggi. Letteratura fastidiosa

"Quanti libri in questa stanza! Un’intera parete, dal pavimento al soffitto, è letteralmente nascosta da una gigantesca libreria. Non un centimetro libero! Da ogni fessura spuntano carte e giornali, sono accatastati dappertutto: per terra, sotto il tavolo, sotto il letto”. E’ iniziata la perquisizione. Non è un lavoro facile per il tenente Ivanov, fedelissimo alla causa sovietica, quando nei primi anni Sessanta passa le giornate a spulciare nelle case di intellettuali, o di semplici lettori su cui è arrivata una soffiata, che potrebbero nascondere libri proibiti dallo stato, come “Il dottor Živago” o le poesie di Mandel’štam. Il vero obiettivo di Ivanov e degli uffici competenti è lo scrittore Abram Terc, che da qualche tempo sta inondando coi suoi scritti le riviste occidentali prendendosi gioco dei valori russi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE