La Germania manda al macero i classici dell'infanzia tacciati di razzismo

Ravensburger Verlag, uno dei principali editori di libri per bambini nel mondo di lingua tedesca, annuncia che i suoi ultimi testi su Winnetou, un eroe immaginario dei nativi americani che fece il suo debutto nel 1875, saranno ritirati. Intanto una scuola di Berlino che porta il nome di Hans Carossa, grande scrittore che pubblicò in epoca nazista, cambierà denominazione

Prima fu la volta di “Pippi Calzelunghe” di Astrid Lindgren e della “Piccola strega” di Otfried Preussler, dove la parola “negro” è stata cancellata. Poi, un anno fa, un libro per bambini pubblicato in Germania e che affermava che il coronavirus proviene dalla Cina è stato ridotto in polvere dopo che l’editore ha ceduto alle pressioni del Partito comunista cinese. “A Corona Rainbow per Anna e Moritz”, il titolo del libro, voleva aiutare i bambini a comprendere il mondo radicalmente diverso in cui si sono trovati a seguito della pandemia.