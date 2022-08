"Eureka Street", il magnifico romanzo di un autore che fa di tutto per essere dimenticato

Belfast 1994. Non è il film di Kenneth Branagh, che con la famiglia era scappato a Londra almeno 20 anni prima. E’ la Belfast di Robert McLiam Wilson, nel magnifico romanzo “Eureka Street”. Da raccomandare a chiunque non l’abbia ancora letto. Apparteneva alla stagione irlandese fiorita nell’editoria una ventina di anni fa, grazie ai contributi comunitari per le traduzioni, e a una generazione che si era data al romanzo senza curarsi dello sguardo corrucciato di James Joyce. Da parte sua, lo scrittore ha fatto di tutto per farsi dimenticare. Vive a Parigi, dopo l’attentato ha cominciato a collaborare con Charlie Hebdo, e nelle interviste promette libri che poi non escono.

