La Biennale di Venezia premia l'inafferrabile coreografo giapponese Saburo Teshigawara

Il direttore della Biennale Danza Wayne McGregor prosegue la predilezione per grandi artisti extra-europei a lungo fuori dei circuiti occidentali. Per Teshigawara è il secondo Leone d’oro alla carriera e in autunno sarà in tournée italiana

Il proverbio dice non c’è due senza tre, ma noi ci fermiamo al due. Cioè al secondo Leone d’oro alla carriera che il britannico Wayne McGregor, coreografo di fama internazionale e direttore della Biennale Danza sino al 2024, consegna oggi al giapponese Saburo Teshigawara, nato a Tokyo il 15 settembre 1953. Mostrando un buon fiuto e un’incontestabile predilezione per grandi artisti extra-europei a lungo fuori dei circuiti occidentali per qualche ragione anche scontata (Covid), McGregor, forte della fama della Biennale, li ha rimessi e li rimette indirettamente in circolazione. Il Leone d’oro alla carriera 2021 assegnato a Germaine Acogny, la mamma della danza africana e fondatrice, nei pressi di Dakar, dell’École des Sables, una delle scuole di danza più affascinanti nel mondo, è stata di recente accolta dal Festival di Spoleto con La Sagra della primavera di Pina Bausch, riallestita da accoliti della coreografa scomparsa. Una Sagra fedele, nei passi, nella struttura, ma interpretata con una tale ferocia, un’energia quasi bellica e infine con un ribollente, intrattenibile rancore contro il sacrificio umano di una vergine, perfettamente calato nelle temperie quotidiane. Rivelazione illuminante: si possono allestire pièce storiche (La Sagra di Pina risale al 1975) senza tradirle, ma direbbe James Hillman, come risposta estetica del cuore: atto di percezione del mondo – il nostro, sconvolto e turbato – con i sensi.