Proposte filosofiche e letterarie per risolvere la crisi di governo. C'entra anche Shakespeare

Swift fa l'esempio delle calze rammendate, che rimangono sempre le stesse; in "Romeo and Juliet" si legge che il profumo della rosa rimarrebbe tale anche se la chiamassimo con un altro nome. Anche per i 5 stelle lo stesso paradosso: esce uno, ma il mucchio è quello

Modesta proposta per risolvere la crisi di governo. La letteratura e la filosofia vengono in aiuto, com’è giusto che sia. Utili a inquadrare il problema, prima di tutto. Cosa vuol dire “nessun governo senza i Cinque stelle”? Oltre metà degli eletti Cinque stelle sono già in Parlamento, nel gruppo di Luigi Di Maio. Si prevedono altre migrazioni dal gruppo primigenio, scissione chiama scissione. Bisogna aspettare che Giuseppe Conte resti l’unico esponente del suo partito-lumicino e corra a votare la fiducia senza arzigogoli, o possiamo sbrigarci prima?

Prendiamo esempio dalla nave di Teseo – il mito, non l’editore. Bella nuova all’inizio, portava in giro l’eroe greco nelle sue varie peripezie, e al bisogno veniva man mano riparata sostituendo i pezzi. Molti pezzi. Restava poco o niente del fasciame originale, eppure era sempre la nave di Teseo.

Jonathan Swift fa l’esempio delle calze di lana che vendono rammendate, e poi ancora rammendate, con un filo di seta, finché c’è solo seta nelle calze. Ma sono sempre le calze che il signor Smith riconosce come sue calze di lana (siamo nel Settecento, le calze si rammendavano, e comunque trattasi di esperimento mentale per chiarire la faccenda).