La testimonianza che disse molto sulla bestialità dell'animo umano

Einaudi ripubblica, a distanza di 64 anni, La Question di Henri Alleg (in italiano con il titolo di La tortura), una testimonianza che a suo tempo fece scalpore e che non può – letta oggi – smettere di sconvolgere per la sua dose di crudo realismo da un canto e dall’altro per l’inesausta presa di coscienza da parte di chi legge che c’è qualcosa di indelebilmente ferino nell’animo umano. E che la fiera è più feroce se s’ammanta di politica e di ideali.

Alleg, matematico francese, fu il direttore del quotidiano comunista “Alger républicain” finché, durante la guerra d’Algeria, nel 1957 quest’ultimo non fu messo al bando e i giornalisti costretti a darsi alla clandestinità. Solo che lui, come altri, venne trovato e portato dai parà nel “centro di triage e transito” (Ctt) di El Biar dove venne predisposto per lui un “piccolo interrogatorio”. “Vi basterà” gli venne detto all’atto del prelevamento, “vi assicuro che parlerete”. Ma Alleg non parlò: non dopo una giornata di elettroshock ovunque – dai genitali alla lingua –, non dopo una seconda a intensità di corrente massima, condita da tentativi di annegamento perpetrati con un tubo infilato a forza nella trachea e ustioni pressoché ovunque, e una terza in cui si passò ai “metodi scientifici”, ossia al cosiddetto siero della verità: il Penthotal in vena.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE