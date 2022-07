Donne in cammino: lo spazio diventa una questione femminista

Una delle immagini più celebri di una donna che cammina per strada è una foto scattata da Ruth Orkin negli anni cinquanta. Ritrae l’amica Ninalee Craig a passeggio per una strada di Firenze. Sul significato della scena nessuno concorda. La giovane va stringendosi al petto uno scialle messicano. Intorno a lei ci sono quindici uomini: la stanno guardando tutti, o quasi. Uno le si para davanti con le mani in tasca; un altro fa una smorfia e sembra che si tocchi i genitali. Lei ha l’espressione altezzosa e irrigidita, in qualche modo timorosa. E’ un episodio di molestia in una strada a metà del novecento, un esempio di quello che le donne potevano (e possono) subire quando si avventurano da sole per una città. Tuttavia per Craig e Orkin l’interpretazione era sbagliata: la foto voleva trasmettere indipendenza. Al centro c’era una donna che giocava con i codici, con l’abbigliamento, e intanto andava oltre prendendosi gioco dei pregiudizi su come una donna si doveva comportare. Lo spazio non è neutro, lo spazio va conquistato. Se una donna non può ancora camminare in città come cammina un uomo, lo spazio diventa una questione femminista.

