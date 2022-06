Siamo solo materia destinata a diventare altra materia? Andiamoci piano

L'idea di un brodo cosmico che inghiotte ciascuno al momento della morte per farlo diventare concime sembra quasi rallegrare certi filosofi naturalisti. La fanno finita con l’inconciliabilità di uomo e mondo, il tragico dell’umana esistenza. Ma qualcosa non torna in tutta questa leggerezza

Capita sempre più spesso di ascoltare filosofi che sbandierano ai quattro venti un naturalismo pieno di ottimismo e quasi di allegria. Siamo niente altro che materia, nati da materia e destinati a diventare altra materia. Oggi siamo umani, domani saremo vegetali, oppure uccelli, chissà? L’importante è non prendersela. Alla fin fine un uomo, un lombrico, un seme o un minerale sono semplici frammenti di un cosmo eterno, eternamente in movimento. In quale direzione, potrebbe domandare qualcuno. Ma è ovvio: in direzione di se stesso!