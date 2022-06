Gabriele Lavia: "Il teatro è l'uomo, ecco perchè le platee sono colme"

Gabriele Lavia al teatro seguita a dedicare la sua vita. In questi giorni è a Bologna per le prove dell’“Otello” di Giuseppe Verdi, di cui cura la regia e che debutterà il 24 giugno al Teatro comunale. Gli chiediamo di spiegarci il senso del teatro nell’èra dei talk e dei reality, con il mondo è diventato un’orgia di teatranti. “Il teatro non ha bisogno di teatranti, vecchi o nuovi che siano – ci dice – perché è antico quanto l’uomo. Il cinema è bellissimo, ma è morto. Il teatro, che esiste ufficialmente dal sesto secolo avanti Cristo, ma sicuramente anche da prima, non è morto perché non può morire. Anzi, sta vivendo l’ennesimo ritorno di fiamma. Sono andato a teatro poche settimane fa. Era pieno. I teatri sono pieni. E’ molto bello e importante. Ho due soli crucci. Il Teatro Valle è stato occupato per liberarlo. Ed è lì, sbarrato e chissà se e quando riaprirà. Un altro tempio sacro, come l’Eliseo, si trova nella stessa deprecabile situazione di abbandono. La verità è che bisogna guardarsi dai liberatori e dai salvatori della patria”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE