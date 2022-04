Lo scontro sano svela le differenze, la guerra le nega. La lezione di De Certeau

"Non sporgerti”, grida preoccupata la madre al bambino curioso che cerca di scrutare cosa c’è oltre il parapetto. Un confine come un altro, una linea che al di là cela tutta l’alterità possibile e il desiderio di sperimentare, di capire cosa c’è oltre. La voglia, come direbbe Michel de Certeau, “di non fermare il cammino e che, con la certezza di ciò che gli/le manca, sa di ogni luogo e di ogni oggetto che non è questo, che qui non si può risiedere né accontentarsi di quello”. Perché il desiderio crea sempre un eccesso, che per l’appunto non abitando da nessuna parte va oltre e perde i luoghi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE