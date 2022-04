Yasmina Reza non si tira indietro neanche davanti ai picnic ad Auschwitz

Per la madre malata i figli fanno portare in casa un letto ospedaliero (alti, perché l’infermiera non si rompa la schiena di fatica, e per lo stesso motivo con le barriere laterali mobili). La testiera viene sistemata contro una parete “in cui era piazzato Vladimir Putin in forma di calendario, intento ad accarezzare un ghepardo”. Regalo di una badante russa. La mamma – francese, di famiglia ebraica – per Putin aveva un debole, “trovava che avesse gli occhi tristi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE