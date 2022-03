La capanna di Wittgenstein in mezzo ai fiordi, elogio della follia applicata

il culto della rigidità dei costumi ha fatto adepti nel mondo dei creativi, un settore prima riservato alla crème de la crème dei debosciati. Ma la creatività nasce dalla follia, certo non dalla razionalità. Si veda il filosofo che si isolò in Norvegia per occuparsi di quattro interessi: la logica, fischiettare, andare a spasso e deprimersi

La caduta dello stilista John Galliano non cominciò nel febbraio del 2011, ovvero quando venne ripreso mentre biascicava insulti antisemiti in un bar del Marais. Quella sera Galliano era ubriaco marcio e il video lo dimostra al di là di ogni dubbio, ma così facendo offrì a Dior la scusa per metterlo alla porta. Infatti, i vertici della Maison Dior non sopportavano il suo stile di vita da rockstar. John si presentava in ufficio nel tardo pomeriggio, chiedeva se erano pronti i suoi vestiti per la serata e poi tornava a casa, dove si preparava all’ennesima notte di stravizi.