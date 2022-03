Essere russo non è una colpa

Quello che succede in Ucraina è terribile, quello che succede in Russia è drammatico, quello che succede in Italia è strano. L’altro giorno, ero allo stadio Tardini di Parma, la signora dietro di me ha gridato, all’ arbitro, ai due guardalinee e al quarto uomo: “Ma da dove venite? Dalla Russia? Siete dei delinquenti come loro!”. Ho messo questa cosa sui social e, su Instagram, un tifoso del Parma ha commentato: “Su una cosa sono d’accordo, è stato un delinquente, c’era un rigore su Tutino”. Una donna invece ha scritto che non dovevo raccontarla, questa cosa: “Io – ha scritto – credo che gli idioti siano ovunque! Temo che dar loro tutta questa eco possa solo esacerbare gli animi”. Le ho risposto che non ero d’accordo con lei. Che non mi sentivo di dare a nessuno la patente di idiota; che allo stadio non si riflette, prima di parlare, e si dà voce a dei sentimenti che esistono, dentro di noi. E che credevo che conoscerli fosse meglio che ignorarli. Quella signora che era dietro di me allo stadio, poi abbiamo parlato, mi è molto simpatica. E mi sembra anche una persona intelligente. Anch’io allo stadio delle volte dico delle cose imbarazzanti, e per fortuna non c'è – un gradino sotto – uno che scrive sui giornali che ne prende nota e le pubblica il giorno dopo. Ma la cosa che mi preme è che questa signora un mese fa avrebbe dato all’arbitro del disonesto, o del venduto, o del cornuto, o del delinquente, adesso gli ha dato del russo. Come se essere russo fosse una colpa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE