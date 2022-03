Non ci resta che imparare di nuovo l'importanza del sacrificio per l'ideale

Se tiriamo una riga, la modernità ha i suoi aspetti positivi. Non so se confrontandoli con quelli negativi avremmo un bilancio in attivo: sicuramente è doveroso saper individuare le cose buone, valorizzarle e tentare di rintuzzare il più possibile ciò che, al contrario, è “cattivo” (come mi insegnavano da piccolo).

Una cosa buona della modernità (occidentale) è l’intuizione che per risolvere le dispute ci sono forme diverse dalla violenza, dalla forza, dalla guerra, cioè da quell’insieme di strumenti coercitivi normalmente utilizzati nel passato in mancanza di alternative: da che mondo è mondo, quando non ci si trova d’accordo, vince chi è più forte. In realtà, ancora oggi è così: solo che, grazie a Dio, sono state trovate forme meno cruente per definire chi è il più forte. La forza di una persona o di una collettività non è proporzionata alla sua capacità concreta di far scorrere il sangue. Questa è una cosa buona. Come ci siamo arrivati? Essenzialmente con due stratagemmi socio-politici: il primo è stato quello di costituire degli organi di difesa talmente vasti (vedi la Nato) da dissuadere chiunque dal considerare l’ipotesi di fare la guerra con uno dei confederati: il giorno dopo sarebbe raso al suolo. Con questo primo stratagemma abbiamo sostituito la guerra con la “minaccia” di guerra (che sarebbe, lo sappiamo tutti, l’ultima). Non è un granché, ma è comunque un passo avanti.

