Cosa significa vivere in un paese in cui è il potere a fondare la realtà

"L’unica verità contenuta nei quotidiani sovietici è nei refusi”. Così parlò Sergej Dovlatov, che in quei quotidiani (leningradesi) lavorò, da quei quotidiani venne licenziato, in quei quotidiani (ma estoni) nuovamente assunto. “A casa riaprii quei fogli di giornale. Rilessi qualcosa. Dei fogli ingialliti. Dieci anni di menzogne e falsità”.

Tra tutti i suoi romanzi – li pubblica Sellerio, sono fulminei e bellissimi, pieni di quella “musica non stentorea del buonsenso che risuona in ogni frase” di cui parlò Iosif Brodskij lodandoli – Compromesso è quello che, ambientato nella redazioni di Estonia sovietica, Tallin Sera e Gioventù estone, racconta più da vicino la commedia del governo sovietico, il rapporto disinvolto che il regime aveva con la verità, e cosa significhi vivere in un paese in cui è il potere a fondare la realtà, avvilendola a proprio corollario. “E’ tutta una fiction, come questa nostra esistenza”. Il romanzo è una vera commedia degli “errori” ideologici e i capitoli si chiamano: compromesso primo, compromesso secondo, compromesso terzo, fino a dodici. E dodici sono i trombettanti articoli, pubblicati da Dovlatov tra il 1973 e il 1976, che aprono ogni racconto, cui l’autore fa seguire in controluce la meno trombettante verità: i retroscena, la sproporzione tra la realtà e quelle goffe, ipocrite stesure, il luccichio di poco nobile metallo di cui (non) brillavano gli eventi prima di essere “trattati” – sotto perpetuo ricatto – a uso propagandistico. “L’alternativa tra bene e male si trasformava in alternativa tra successo e fallimento”. E ovviamente sfavillano le divagazioni, grande arte dovlatoviana, e l’innata capacità di rendere conto dell’epica quotidiana, antieroica, feriale, dei sopravviventi alla macina del potere.

