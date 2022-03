Le marionette dei Colla in scena a Milano con “Lo schiaccianoci”

Solo le marionette sono capaci di resuscitare. Di sprofondare in fondo al mare, ferite a morte da un colpo di pistola, e riemergere dai flutti verde-blu più forti e aggraziate di prima. Si rassegnino i persuasi che questo genere teatrale, consacrato dal successo in età barocca, e ancor prima in Oriente, sia stato ucciso dalla danza dal vivo o peggio dal digitale. Nessun confronto per carità, nessun dito puntato, e poi contro chi? C’è un’abissale differenza tra il balletto Lo schiaccianoci di Pëtr I’lic Ciajkovskij, Lev Ivanov e Marius Petipa, al debutto il 18 dicembre 1892 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo con danzatori in carne e ossa, e quello che è stato in scena sino a fine febbraio (per ritornarvi entro l’anno) nell’Atelier della celeberrima Compagnia Marionette Carlo Colla e Figli, in via Montegani, a Milano.

