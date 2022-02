Raccontare i punti dolenti della contemporaneità senza moralismi? Si può

Il gran piglio satirico di Matthew Baker in "Perché l'America": era da un bel po' che non leggevamo racconti tanto brillanti e ben scritti

Se lo sono strappati di mano. Rilancio dopo rilancio. All’asta, per aggiudicarsi i diritti di adattamento cinematografico o televisivo del racconto di Matthew Baker “Ergastolo”, erano in otto. Dalla A di Amazon Studios alla W di Warner Bros. Apple+ si è aggiunta all’ultimo momento, e avrebbe potuto vincere. Ma lo scrittore voleva un film, non una serie. Ha vinto Netflix, pagando per i diritti un assegno a sei cifre, e stanziando qualche milione di dollari per la produzione.