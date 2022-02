Con “Paura e disgusto a Las Vegas” di H. S. Thompson la fiction si mangiò il giornalismo

La sua influenza è profonda, anche se oggi nessuno scriverebbe come lui (e nessuno lo pubblicherebbe): ci si muove circospetti per non offendere nessuno e lui offende tutti, prima di tutti se stesso

Viviamo l’èra della retromania, celebriamo ogni anniversario, anche i compleanni impossibili delle celebrità morte, e ci stiamo perdendo il mezzo secolo di Paura e disgusto a Las Vegas, opus magnum di Hunter S. Thompson che uscì in due puntate su Rolling Stone nel novembre 1971 e poi in volume nel luglio ’72. Fu l’atto di nascita del giornalismo detto gonzo (non si sa bene perché, ma non importa), il più estremo, divertente e autodistruttivo. In tutti i sensi: Thompson non scrisse più nulla di comparabile e nel 2005 si suicidò sparandosi come Ernest Hemingway.