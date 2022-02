Poche scrittrici nel Fondo di Maria Corti, ma sempre superiori ai loro uomini

L'autrice si oppone all’oblio in cui, col passare degli anni, vede sprofondare i materiali degli scrittori e così molti amici (Montale e Manganelli per esempio) le regalano le proprie carte ancora in vita; altri gliele lasciano per testamento

"La vita letteraria di quegli anni era un percorso magari non bene decifrabile, ma di illimitata felicità”. Gli anni cui allude qui Maria Corti, signora della critica, di semiotica, di studi danteschi, di organizzazione culturale, sono quelli del Dopoguerra. Tutto il paese, ma in particolare Roma e Firenze, era pervaso da un senso di rinascita, di liberazione e di libertà. E artisti e scrittori in particolare fervevano di idee, progetti, una nuova fede nell’arte e nella letteratura, forte come una vocazione religiosa. Si incontravano nei caffè e in ristorantini alla buona e discutevano, litigavano, si entusiasmavano l’uno sul lavoro dell’altro e di altri ancora, ignari, totalmente disinteressati a vendite, classifiche, presenzialismi. Tutto il suo libro Ombre dal fondo del lontano 1997 ora riproposto da Einaudi (160 pagine, 18 euro) vive di quel vecchio spirito, di quegli antichi entusiasmi. Il titolo stesso gioca su una lettera minuscola o maiuscola: fondo e Fondo. Sono ombre dal fondo di tempi passati quelle che evoca, dei suoi amici Bilenchi, Montale, Gatto, Manganelli, Carlo Levi, Saba, Calvino… E sono i fantasmi racchiusi in tante carte emerse dai loro cassetti e conservate nel Fondo manoscritti da lei fondato nel 1973.