Quadri di sangue e dolore. L'arte di Tracey Emin

E perché non sarebbe benvenuta?”. Tracey Emin non è convinta della domanda, si capisce subito. L’idea che la malattia sia una fonte poco desiderabile di stimolo intellettuale non le piace, anzi, sembra indispettirla. L’esperienza è esperienza, l’artista inglese ne è avida e non riesce a essere severa neppure verso quella, terribile e vertiginosa, che l’ha travolta negli ultimi due anni: un carcinoma a cellule squamose della vescica. Una diagnosi che l’ha costretta a terapie pesantissime e a un intervento chirurgico radicale mentre nuvoloni neri sembravano addensarsi su tutti i suoi orizzonti. Terribile, certo, eppure “una parte di me è così tanto più felice di quanto fossi prima”, spiega Emin al Foglio, ora che le acque si sono calmate e che già dalla primavera scorsa gli esami hanno iniziato a dare un responso rassicurante: all clear, tutto pulito, la malattia ha voltato i tacchi, l’artista sta bene ma, signori e signore, non è più quella di prima e non intende nasconderlo.

