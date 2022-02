Rimuovendo il passato, cancelliamo anche gli anticorpi che il conflitto storico ha generato

La sera del 22 agosto 1566 una folla riunitasi nella città di ‘s-Hertogenbosch per ascoltare il pubblico sermone di un predicatore protestante diede vita a un’ondata iconoclasta destinata a diffondersi nel giro di poche settimane in molte città dei Paesi Bassi spagnoli. Passando di chiesa in chiesa, contadini artigiani e nobili locali distrussero immagini, sculture, dipinti, libri, vestimenti sacri, vetri colorati, manufatti colpevoli a loro dire di indurre i fedeli all’idolatria e alla lussuria. Alcuni cattolici furono persuasi dagli argomenti (e dalla violenza) degli iconoclasti, molti altri invece furono uccisi come fomentatori di una devozione troppo legata alla materialità della religione e poco attenta alla dimensione spirituale del culto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE