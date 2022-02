“Non mi riconosco nella sinistra dei ciarlatani politicamente corretti”

“Allora, se non sono di sinistra, cosa sono? Mi sento come il cinese nel primo film di Spike Lee (“Do the Right Thing”) che affronta una folla di neri mentre stavano vandalizzando le attività commerciali dei bianchi del quartiere. In piedi, davanti alla porta della sua attività, il cinese cerca di fermarli gridando: ‘Non sono bianco’. ‘E cosa sei?’. Dopo un momento di esitazione, il cinese risponde: ‘Beh... sarò nero!’. Se non sono di sinistra e non sono mai stato di destra allora non ho altra scelta che essere fascista. Oggi è fascista chiunque osi mettere in discussione la svolta linguistica della rivoluzione, che è il tentativo di imporre l’egemonia del linguaggio politically correct”.

