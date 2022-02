“L'orologio di papà e altri ricordi”. Un inno alla vita che è romanzo suo malgrado

Non più Shulim Vogelmann, ma 173484. Arrestato dalla polizia repubblichina mentre tentava la fuga in Svizzera con moglie e figlia, deportato ad Auschwitz dopo l’arrivo a Firenze dalla Polonia al seguito del fratello rabbino e l’ottenimento di un impiego nell’unico posto che ammetteva il riposo del sabato (quello del “correligionario” ebreo polacco Leo S. Olschki, fondatore nel 1909 delle – allora solo – tipografie Giuntina), a differenza della piccola Sissel e della sposa Anna Disegni fu ammesso tra i salvati per le illeggibili traiettorie del destino, ma anche in virtù delle sue conoscenze professionali: era utile alla causa tedesca e fu sfruttato come stampatore di sterline false. Quando tornò faticosamente alla vita e si risposò, si dedicò anima e corpo al lavoro e nel 1948 ebbe un figlio, Daniel Vogelmann, che nel 1980 fonderà la casa editrice Giuntina e intitolerà al nonno Shulim la prima collana, inaugurandola con un testo allora sconosciuto in Italia, La notte di Eli Wiesel.

