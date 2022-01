Il carteggio epistolare fra Montale e Solmi

A Parma, nell’autunno del 1917, s’incontrano due allievi ufficiali con ambizioni letterarie. Il più anziano, un genovese di ventuno anni, si chiama Eugenio Montale, e ha già scritto i versi di Meriggiare pallido e assorto; il più giovane, un diciottenne torinese di ascendenze emiliane, è Sergio Solmi, attratto dagli opposti esempi di Gozzano e Rimbaud. Poco dopo, Montale viene mandato in Vallarsa, ricordata negli Ossi e nei Mottetti, mentre Solmi combatte sul Montello, in un paesaggio veneto evocato a più riprese in prose liriche e poesie. Ma intanto l’incontro ha suscitato un’amicizia che durerà per l’intera vita di entrambi, cioè fino a quel 1981 in cui il poeta-critico e il critico-poeta si spegneranno a meno di un mese di distanza l’uno dall’altro. Di questo legame, che ha avuto un’importanza non trascurabile nella storia letteraria del nostro ‘900, offre oggi una testimonianza preziosa Ciò che è nostro non ci sarà tolto mai, un volume Quodlibet curato da Francesca D’Alessandro e Letizia Rossi, che raccoglie 338 lettere scambiate dai due amici tra il 1918 e il 1980 (la maggior parte di Montale, perché molte di Solmi sono andate perdute) più un’appendice di testi giornalistici non firmati e attribuiti agli autori grazie al carteggio.

