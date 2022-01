“La lotta su patriarcato e gender non ha senso”. Il nuovo libro di Emmanuel Todd

"Parlare di patriarcato in modo indifferenziato per evocare la situazione delle donne a Kabul e nella regione parigina è ridicolo", scrive il celebre sociologo di sinistra che predisse la caduta dell’Urss nel 1976

Nel 1976, con il libro La Chute finale. Essai sur la décomposition de la sphère soviétique, Emmanuel Todd ha previsto – unico al tempo fra i grandi studiosi europei – la caduta dell’Impero sovietico con tredici anni di anticipo. Todd vide indicatori come i tassi di suicidio così enormi da suggerire una profonda sofferenza psicologica della popolazione. E poi l’aumento della mortalità infantile in Urss, fatto unico per un paese industrializzato e sviluppato, dal quale dedusse che tutta la sua struttura tecnica e industriale era in procinto di regredire verso una decrepitezza irreversibile.