Parità di genere anche per le statue

A Padova si fa polemica per la piazza settecentesca: “Sono solo maschi”

A circa due secoli e mezzo dalla sua inaugurazione, qualcuno s’è accorto che tra le settantotto statue che ornano Prato della Valle a Padova non c’è neanche una donna. Immediata la polemica, accompagnata da petizioni e commenti sulle prime pagine di qualche giornale in cui si denuncia l’ennesimo esempio di “cultura patriarcale”, “misoginia” e “maschilismo”. Lì, fra tutti quegli uomini, va messa una donna. La Soprintendenza si è detta d’accordo: “Inserire la statua di una donna nel pantheon delle glorie venete contribuirebbe a dotare la città di un nuovo modello di ispirazione e sarebbe coerente con la ragione per cui anche le altre statue si trovano lì”, ha detto il soprintendente.