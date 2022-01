La lezione modernista di un grande maestro dell'Ottocento

Leggendo Dante e la critica dantesca nella famosa quiete della campagna, perché “Roma mi fe’ / rifecemi Maremma”, mi sono imbattuto in un campione di modernismo della metà di due secoli fa, l’Ottocento, e si chiama Francesco De Sanctis. De Sanctis è uno di quei giganti che i nani ritengono superato, lo bollano di critica romantica, idealistica, lo inquadrano e ne fanno un professore dei professori di liceo, passando oltre. Non siamo ancora arrivati alla sostituzione del monumento, alla cancellazione della perentoria solenne rilevanza del suo genio letterario e estetico, perché un po’ di pudore ha sconsigliato manovre troppo brusche, ma con le tecniche incrociate dell’oblio, della consegna al passatismo, si realizza il progetto di ogni innovazione bigotta: spacciare per novità le cose già dette.



