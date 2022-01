Francesco Forte, il vecchio argentato che divorava l'esistenza

Di un accademico di quel rango, l’erede in cattedra di Scienza delle finanze del grande Luigi Einaudi (per la di lui volontà), non diresti mai: ecco il professor Francesco Forte. Mai, considerato il suo eccesso di disordine, il suo spirito ultrasorridente e la sua mimica da genio tra le nuvole e da gran beone estatico e da gran donnaiolo sempre innamorato, come in perpetuo seminario; mai, considerato il suo dispetto ghibellino, come avesse la scienza in gran dispitto, lui che la praticava all’ingrosso e al dettaglio in un italiano limpido e erratico, che faceva drizzare i capelli a fare editing; mai, viste le sue scelte di vita politica, sempre a fianco di outsider del socialismo riformista e liberale, e chissenefrega del rigore appuntito come uno stuzzicadenti, Forte approfondiva il sapere da Nobel con la stessa agiatezza rotonda e riflessiva con cui divorava il pettegolezzo e la battaglia, inviava da ministro combattente ispettori cazzuti nel tempio di Eugenio Scalfari, provocava, smentiva, si contraddiceva come tutti gli uomini liberi e di passione grande e faziosa. Mai diresti che il Forte pavese, torinese, romano era un prof. italiano nella media dei colleghi, li superava di una spanna o forse due, tre spanne, e divorava l’esistenza da giovane e da vecchio argentato, sognando di entrambe queste età.

