Che ne sa degli invertiti nell'arte la moralona Murgia

Michela Murgia si è accorta giorni fa di un titolo sul sito del Foglio, due frasette che suonano così: “I Ferragnez invertiti. Dove l’uomo diventa donna e la donna legifera incontrastata”. A sguinzagliare gli spiriti della strega di Cabras pare sia stato l’aggettivo “invertito”, sintomo di un impianto mentale – il nostro – sciaguratamente realista (in murgese “realista” si dice “machista”). Screenshottata la pagina, la pastorella del femminismo futile l’ha postata nella rassegna stampa instagrammatica della domenica. Avendola turbata nel giorno del riposo, cogliamo il pretesto per tornare sulla questione. Non si turbino lettori e lettrici sessisti, invece, ché qui non facciamo palinodie. Nessuna abiura. Ma è giusto il caso di rimarcare che i Ferragnez sono appunto la quintessenza coniugale dell’inversione maschio-femmina. Murgia & friends si sono arenate al titolo – titolo che, sconcertandole, ha fatto il suo dovere – riferito all’acme narrativa della serie tv “The Ferragnez”, in onda su Amazon Prime Video.

