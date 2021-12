Il Putto reggifestone è di Raffaello oppure no? L'ultima scoperta chiude il dibattito

L’arte che genera l’arte, che fa scoprire e riscoprire, spesso qualcosa di nuovo che in realtà è antico e prezioso, spazzando via dalla nostra anima la polvere della quotidianità. È il caso del Putto reggifestone conservato all’Accademia nazionale di San Luca, per troppo tempo al centro di dibattiti tra studiosi ed esperti in materia sulla sua veridicità per via dell’analogia del frammento di affresco con uno dei due putti che affiancano il profeta Isaia, realizzato da Raffaello nella chiesa romana di Sant’Agostino. Fu realizzato da Raffaello Sanzio (1483-1520) oppure no? È la domanda che in tanti si sono posti e alla quale si è giunti, finalmente, ad avere una risposta definitiva e positiva nei giorni scorsi. Tutto nasce in occasione della mostra “Raffaello. L’Accademia di San Luca e il mito dell’urbinate” dello scorso anno (il 500esimo dalla sua morte), curata da Valeria Rotili, Stefania Ventra e Francesco Moschini. In quell’occasione è stato chiesto a Chiara Pierucci, vice presidente dell’associazione Mecenati della Galleria Borghese-Roman Heritage Onlus, di fare qualcosa per confermare l’esatta attestazione di quel frammento di affresco che arrivò all’Accademia nel 1834, con il lascito testamentario del pittore e collezionista Jean-Baptiste Wicar. Da grande esperta d’arte quale è, Pierucci ha sposato subito il progetto portandolo al comitato dei Mecenati di cui fa parte – assieme a Maite Bulgari che ne è la presidente, al consigliere Ugo Pierucci, a Riccardo Lattuada e Andrea Mauro Boccanelli –, che ha subito deciso di impegnarsi in tal senso (“il fine dell’associazione – ci spiega Bulgari – è quello di sostenere iniziative che vogliono tutelare e valorizzare il patrimonio artistico di Roma, piena di tesori ancora da scoprire”).

