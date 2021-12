Governare la complessità con il solo calcolo dei rischi calpesta l'umana ragione

La cosiddetta intelligenza artificiale è senz’altro capace di compiere operazioni strabilianti, di calcolare qualsiasi cosa come nessun saprebbe fare, ma lo fa seguendo vie diverse da quelle dell'uomo. È questo può essere un problema

Più la realtà si fa complessa e più la politica e il dibattito pubblico tendono alla semplificazione. Se guardiamo ad esempio alla pandemia, dobbiamo dire che persino gli scienziati finiscono spesso per cadere in questa paradossale situazione. Ma da che cosa dipende? Domanda complessa, si potrebbe dire, quindi guai a semplificarla. Tuttavia credo che non sia troppo temerario azzardare una seppur parziale, parzialissima, risposta.