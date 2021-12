Affezionarsi alle voci e ai vezzi dei quattro eredi di Bordin. Possibile? Eccome

Almeno dalle scuole medie, quando una persona mi affascina o le voglio bene comincio quasi involontariamente a mettere a punto una sua imitazione. Da allora, spesso gli amici mi chiedono di ripetere le voci e i gesti di conoscenti comuni o personaggi celebri. Una delle imitazioni che più ho condiviso nella mia vita adulta è stata quella di Massimo Bordin. Da quando non c’è più, a volte mi sorprendo ad abbozzarla ancora tra me e me. Ecco cos’è la nostalgia. “Eee… buongiorno da ‘Stampa e Regime’”: innumerevoli italiani si sono svegliati per decenni accendendo Radio Radicale e lasciandosi cullare dal basso bronchiale di quella voce impastata e ironica.

